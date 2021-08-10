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Bakary Sako Samsunspor'dan ayrıldı - Son Dakika

Bakary Sako Samsunspor'dan ayrıldı

10.08.2021 16:09
Bakary Sako Samsunspor'dan ayrıldı, System.String[]

Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, 1 hafta daha denenme süresini kabul etmeyen Bakary Sako ile yollarının ayrıldığını söyledi.

Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, 1 hafta daha denenme süresini kabul etmeyen Bakary Sako ile yollarının ayrıldığını söyledi.

Kariyerinde Chateauroux, Saint-Etienne, Wolverhampton, Crystal Palace, West Bromwich, Paphos FC gibi takımlarda forma giyen Malili forvet oyuncusu Bakary Sako, Samsunspor ile antrenmanlara çıkmaya başlamıştı. 4 gündür antrenmanlarda denenen ve 1 hazırlık maçında forma giyen Sako, 1 haftalık daha deneme süresini kabul etmeyince Samsun'dan ayrıldı. Genel Menajer Mustafa Aztopal, Sako'yla ilgili son durum hakkında açıklamalarda bulundu.

"Sako'ya 4 günlük denemenin karar vermek için yeterli olduğunu söyledi"

Sako'nun Samsun'dan ayrıldığını dile getiren Mustafa Aztopal, "Bildiğiniz gibi Bakary Sako ile ilgili geçen hafta bir açıklamamız olmuştu. Buna göre oyuncu başkanımızla yaptığı görüşmeler neticesinde Samsun'a gelerek idmanlara katıldı ve bir hazırlık maçında da 45 dakika forma giydi. İdmanlara başlamadan önce kapsamlı bir sağlık taramasından geçen Sako'da bugün için futbol oynamasını engelleyebilecek hiç bir bulgu da çıkmadı. Geçmiş dönem sakatlıklarına ilişkin durumlar elbette tespit edildi ama dediğimiz gibi bugün itibari ile futbol oynamasını engelleyebilecek hiç bir durumla karşılaşmadık. İdmanlarda ve oynadığı hazırlık maçında da herhangi bir sakatlık problemi yaşamadı. Biz açıkçası 1 hafta daha, yoğunluğunun biraz daha yüksek geçmesini beklediğimiz idmanlarda bizimle olmasını ve bir hazırlık maçında daha oynamasını rica ettik. Kendisi ise toplam 4 günlük bir sürenin karar vermemiz açısından yeterli olduğunu düşündüğünü belirtti. Bu konuda açıkçası farklı düşündük ve bundan sonra yapabileceğimiz tek şey kendisine teşekkür etmekti, biz de onu yaptık" dedi.

"Bundan sonraki hayatında kendisine başarılar diliyoruz"

Bakary Sako'ya bundan sonraki hayatında başarılar dileyen Aztopal, ayrıca şunları söyledi:

"Bakary kaldığı süre içerisinde çok iyi bir intiba bıraktı, uyumlu oldu. Tesisleri ve ortamı çok iyi bulduğunu ve kulübü çok beğendiğini bize bildirdi. Bizim de kendisi ile çok dostane bir ilişkimiz oldu, bize bundan sonra kulüp için bir iyi niyet elçisi gibi olacağını da dile getirdi. Tekrar belirtmek istiyorum ki Bakary sağlık taramasında hiç bir sorun yaşamadı, idmanlarda da sakatlık yaşamadı. Daha fazla idman süresi geçirmek istemediğini ve kendisi için farklı opsiyonların olabileceğini dile getirdi. Biz de kendisine saygı gösterdik ve teşekkür ettik. Bundan sonraki hayatında kendisine başarılar diliyoruz." - SAMSUN

Bakary Sako Samsunspor'dan ayrıldı

Saint Etienne, Samsunspor, Futbol, Samsun, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bakary Sako Samsunspor'dan ayrıldı - Son Dakika Spor


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