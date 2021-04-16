Bakasetas iç sahada gol atmayı seviyor

Bu sezon Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor formalarını giyen Anastasios Bakasetas, iç sahada görev aldığı maçlarda gol atmayı daha çok seviyor. Yunan oyuncu, ligde bulduğu 13 golün 9'nu takımlarının ev sahibi olduğu karşılaşmalarda kaydetti.

Süper Lig'in 35. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın en önemli kozlarından biri Bakasetas olacak. Yunan oyuncu, sezonun ilk yarısında formasını giydiği Aytemiz Alanyaspor'da 7 gole imza atarken, devre arasında transfer olduğu Trabzonspor'da ise 6 defa gol sevinci yaşadı.

Karadeniz ekibinin sahasındaki son 8 golün yarısı da Bakasetas'tan geldi. 27 yaşındaki futbolcu, bordo-mavililer adına attığı 6 golün 4'ünü Trabzon'daki karşılaşmalarda kaydetti.

Süper Lig'de toplam 13 kez rakip ağları sarsan bordo-mavililerin Yunan on numarası, söz konusu gollerin 9'nu iç sahada oynanan mücadelelerde buldu. - TRABZON