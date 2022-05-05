Bakasetas'ın çorabını alan taraftar: Köyde herkes çorabı ziyarete geliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bakasetas'ın çorabını alan taraftar: Köyde herkes çorabı ziyarete geliyor

05.05.2022 23:03

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu ilan ettiği Fraport TAV Antalyaspor maçında sahaya giren taraftar Ömer Koç, futbolcu Bakasetas'ın sağ çorabını hatıra olarak aldı.

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu ilan ettiği Fraport TAV Antalyaspor maçında sahaya giren taraftar Ömer Koç, futbolcu Bakasetas'ın sağ çorabını hatıra olarak aldı. Mutluluk anını sosyal medyada paylaşan ve çorabı çerçeveleten taraftar, kulübü ziyaret ederek hatıra olarak aldığı çorabı Bakasetas'a imzalattı.

Trabzonspor'un ligin 35'inci haftasında oynadığı ve şampiyonluğunu ilan ettiği Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinin bitiş düdüğüyle birlikte coşkulu taraftarlar yeşil sahayı doldurdu. Sevinç gösterileri sırasında taraftarlar, futbolcu Bakasetas'ın etrafını sararak sevgi gösterilerinde bulundu. O sırada futbolcunun sağ çorabını alan taraftar Ömer Koç, Bakasetas'ın çorabını 'altın ayak' ifadeleriyle gösterdiği videosunu sosyal medyada yayınladı.

ŞAMPİYONLUK HATIRASI

Taraftarların büyük ilgi gösterdiği görüntüler sonrasında bordo-mavili kulüp, taraftar Ömer Koç'u davet etti. Bakasetas'tan 'şampiyonluk hatırası' olarak aldığı çorabı çerçeveleten taraftar Koç ile futbolcu Bakasetas buluştu. Ziyaretine gelen taraftarla kucaklaşan Bakasetas, Koç'un 'şampiyonluk hatırası' olarak aldığı çorabı imzalayarak forma hediye etti. Bordo-mavili kulüp, Bakasetas ile hayranının eğlenceli geçen buluşmasını görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

"AYAK TARAFI BANA DENK GELMİŞTİ"

Trabzonspor tarafından paylaşılan videoda çorabı almakta zorlandığını anlatan taraftar Ömer Koç, 'Bakasetas'ın etrafını 20-30 kişi sarmıştı. Tişörtünü almaya çalıştım ama alamadım. Ayak tarafı bana gelmişti. İkisini de çıkarıp alayım dedim, birisini çektim yarıda kaldı, alamadım. Diğer ayağındaki çorabı aldım. Zor oldu ama aldım. Çorabı aldık ama görücüsü çok. Köyde herkes çorabı ziyarete geliyor' dedi.

"BEN DE ÇOK EĞLENDİM"

Yunan oyuncu Bakasetas da maç sonrasında kalabalığın arasında yaşadıklarını 'O anda orada biri vardı. Onun olduğunu bilmiyordum. Bir anda ayağımdan çorabımı aldı. Ben de çok eğlendim' ifadeleriyle anlattı.

Bakasetas'ın çorabını alan taraftar: Köyde herkes çorabı ziyarete geliyor
Bakasetas'ın çorabını alan taraftar: Köyde herkes çorabı ziyarete geliyor
Bakasetas'ın çorabını alan taraftar: Köyde herkes çorabı ziyarete geliyor
Bakasetas'ın çorabını alan taraftar: Köyde herkes çorabı ziyarete geliyor
Bakasetas'ın çorabını alan taraftar: Köyde herkes çorabı ziyarete geliyor
Bakasetas'ın çorabını alan taraftar: Köyde herkes çorabı ziyarete geliyor
Bakasetas'ın çorabını alan taraftar: Köyde herkes çorabı ziyarete geliyor
Bakasetas'ın çorabını alan taraftar: Köyde herkes çorabı ziyarete geliyor
Bakasetas'ın çorabını alan taraftar: Köyde herkes çorabı ziyarete geliyor
Bakasetas'ın çorabını alan taraftar: Köyde herkes çorabı ziyarete geliyor
Bakasetas'ın çorabını alan taraftar: Köyde herkes çorabı ziyarete geliyor
Bakasetas'ın çorabını alan taraftar: Köyde herkes çorabı ziyarete geliyor

YORUMLAR
500
Kadın çoraplarını sanata dönüştürüyorlar Kadın çoraplarını sanata dönüştürüyorlar Başkan Ahmet Ağaoğlu, vefat eden taraftarların mezarlarını ziyaret etti Başkan Ahmet Ağaoğlu, vefat eden taraftarların mezarlarını ziyaret etti

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakasetas'ın çorabını alan taraftar: Köyde herkes çorabı ziyarete geliyor - Son Dakika


Son Dakika
23:20 Çiğ süte yüzde 33 zam geldi! Süt ve süt ürünlerinde fiyatlar yükselecek
22:58 İsrail'de baltalı iki saldırgan yoldan geçenlere saldırdı: 3 ölü, 4 yaralı
22:54 Bakan Süleyman Soylu canlı yayında tarih verdi! Otoyollardaki hız sınırı 140 km'ye yükseliyor
22:52 Mersin'de 18 yaşındaki genç yolda karşılaştığı husumetlisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
22:51 Yürek parçalayan görüntü! 5 bin civciv gazdan zehirlenerek öldü
22:14 Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 3 maçı da kazanan Ziraat Bankkart şampiyon oldu
21:58 Ümit Özdağ, "Ben de sana destek için geleceğim" diyen Sinan Oğan'ı reddetti: Gelme, tek gideceğim
21:31 Erdoğan, Macron ile telefonda görüşerek seçimi kazandığı için tebriklerini iletti
21:29 Ümit Özdağ'ın Süleyman Soylu ile sert tartışmasından sonra Zafer Partisi'nden tüm teşkilatlara talimat: Sükunetinizi koruyun
21:13 6'lı masa, Kılıçdaroğlu'nun "Ya benimle olun, ya çekilin" sözlerinin üstü kapalı adaylık ilanı olduğunu düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 23:44:43. #1.13#
SON DAKİKA: Bakasetas'ın çorabını alan taraftar: Köyde herkes çorabı ziyarete geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement