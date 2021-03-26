Bakasetas'ın golü Yunanistan'a 1 puan getirdi (YENİDEN) - Son Dakika

Bakasetas'ın golü Yunanistan'a 1 puan getirdi (YENİDEN)

26.03.2021 01:11
Bakasetas'ın golü Yunanistan'a 1 puan getirdi (YENİDEN), System.String[]

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ilk maçında İspanya sahasında Yunanistan'ı konuk etti.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ilk maçında İspanya sahasında Yunanistan'ı konuk etti. Trabzonsporlu Bakasetas'ın attığı golle Yunanistan, İspanya deplasmanından 1 puanla döndü.

Yeni Los Carmenes Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada İspanya, 33'üncü dakikada Morata'nın attığı golle 1-0 öne geçti ve mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı. Karşılaşmanın 56'ncı dakikasında Yunanistan penaltı kazandı. Atışı kullanan Trabzonsporlu Bakasetas, topu ağlara gönderdi ve ülkesinin zor deplasmandan 1 puanla dönmesinde önemli rol oynadı. Bakasetas, karşılaşmanın 78'inci dakikasında ise yerini Georgios Giakoumakis'e bıraktı.


- İstanbul

2022 FIFA Dünya Kupası, Yunanistan, İspanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bakasetas'ın golü Yunanistan'a 1 puan getirdi (YENİDEN) - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji'den 14 il için kar yağışı uyarısı: Kalınlık 40 cm'yi bulacak Meteoroloji'den 14 il için kar yağışı uyarısı: Kalınlık 40 cm'yi bulacak Saldırıya uğrayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı Saldırıya uğrayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Aşıda dünyada bir ilk olacak yeni teknik! Hem yerli olacak hem de burundan alınacak Aşıda dünyada bir ilk olacak yeni teknik! Hem yerli olacak hem de burundan alınacak Erol Bulut'la birlikte Altay'ı parlatan isim de gitti, taraftar isyan bayrağı açtı: Umut kırıntısıydı Erol Bulut'la birlikte Altay'ı parlatan isim de gitti, taraftar isyan bayrağı açtı: Umut kırıntısıydı Son Dakika: AB Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye açıklaması: İş birliğini geliştirmeye hazırız Son Dakika: AB Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye açıklaması: İş birliğini geliştirmeye hazırız Emre Koç, Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu Emre Koç, Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi
Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi         
00:26
Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti         
23:48
PFDK'dan 2 maç ceza alan Fatih Terim'den 'adalet terazisi' göndermesi PFDK'dan 2 maç ceza alan Fatih Terim'den 'adalet terazisi' göndermesi         
23:16
Hüseyin Aydın, Ziraat Bankası'ndaki görevini bırakıyor Hüseyin Aydın, Ziraat Bankası'ndaki görevini bırakıyor         
22:47
Bakan Koca: Salgın, aşılama tamamlanırsa Haziran ayı sonuna kadar kontrol altına alınabilir Bakan Koca: Salgın, aşılama tamamlanırsa Haziran ayı sonuna kadar kontrol altına alınabilir         
21:35
Davutoğlu'ndan dikkat çeken iddia: Risk haritasının rengi kongreler nedeniyle değiştirilmedi Davutoğlu'ndan dikkat çeken iddia: Risk haritasının rengi kongreler nedeniyle değiştirilmedi         
21:24
Emre Belözoğlu'nun lisansı kulübede olmasına yetiyor mu? Merak edilen soru yanıt buldu Emre Belözoğlu'nun lisansı kulübede olmasına yetiyor mu? Merak edilen soru yanıt buldu         
20:08
Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü         
18:59
Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu         
16:46
Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı         
16:34
Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar         
14:11
İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs ilçeyi karıştırdı İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs ilçeyi karıştırdı         
12:52
Hollanda polisinden öldürülen genç kız için skandal mesaj: Bir Türk daha azaldı Hollanda polisinden öldürülen genç kız için skandal mesaj: Bir Türk daha azaldı         
12:19
İlk tweeti 2,9 milyon dolara satın alan Türk konuştu: Fiyatının gelecekte ne olacağını kim bilebilir? İlk tweeti 2,9 milyon dolara satın alan Türk konuştu: Fiyatının gelecekte ne olacağını kim bilebilir?         
11:48
Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu         
10:38
Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
10:12
Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2021 01:52:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakasetas'ın golü Yunanistan'a 1 puan getirdi (YENİDEN) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei