Bakasetas'ın golü Yunanistan'a 1 puan getirdi (YENİDEN)
26.03.2021 01:11
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ilk maçında İspanya sahasında Yunanistan'ı konuk etti.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ilk maçında İspanya
sahasında Yunanistan
'ı konuk etti. Trabzonsporlu Bakasetas'ın attığı golle Yunanistan, İspanya deplasmanından 1 puanla döndü.
Yeni Los Carmenes Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada İspanya, 33'üncü dakikada Morata'nın attığı golle 1-0 öne geçti ve mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı. Karşılaşmanın 56'ncı dakikasında Yunanistan penaltı kazandı. Atışı kullanan Trabzonsporlu Bakasetas, topu ağlara gönderdi ve ülkesinin zor deplasmandan 1 puanla dönmesinde önemli rol oynadı. Bakasetas, karşılaşmanın 78'inci dakikasında ise yerini Georgios Giakoumakis'e bıraktı.
- İstanbul
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