Bakasetas: "Taraftarlarımız bu mutluluğu hak etti" - Son Dakika
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Bakasetas: "Taraftarlarımız bu mutluluğu hak etti"

15.05.2022 19:45

Trabzospor'un başarılı orta saha oyuncusu Bakasetas, Altay maçının ardından konuştu.

Trabzospor'un başarılı orta saha oyuncusu Bakasetas, Altay maçının ardından konuştu. Stada gelen taraftarlara teşekkür eden başarılı futbolcu, "Taraftarlarımız bu mutluluğu hak etti" dedi.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan ve Altay karşısında taraftarını coşturarak kupa turu atan Trabzonspor'da başarılı orta saha oyuncusu Bakasetas, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. İnanılmaz bir atmosfer olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Bakasetas, "Bugün inanılmaz bir atmosfer vardı. Taraftarlara stada geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Dün çok güzel bir kutlama vardı Trabzon'da. Bugün de oldukça güzeldi. Bugün bizim için zordu, çünkü akşam çok geç saatte geldik ve uykusuzduk. Ama taraftarlar bizi motive etti ve onlara bir şeyler vermemiz gerektiğini biliyorduk. Bugün gelen taraftarlara tekrar teşekkür ediyorum. Son 3 haftada yaşadığımız mutluluğu taraftarlarımız fazlasıyla hak etti. Bizler de futbolcular olarak, onlara bu mutluluğu yaşattığımız için çok mutluyuz" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş - Uygar Aydın - Mehmet Ekrem Ceylan/İHA)

Bakasetas: Taraftarlarımız bu mutluluğu hak etti
Bakasetas: Taraftarlarımız bu mutluluğu hak etti
Bakasetas: Taraftarlarımız bu mutluluğu hak etti
Bakasetas: Taraftarlarımız bu mutluluğu hak etti

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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