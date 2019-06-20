Bakaya olanlar 1 Kasım 2019 tarihine kadar başvurmaları halinde bedelli askerlikten...
1 saat önce
Bakaya olanlar 1 Kasım 2019 tarihine kadar başvurmaları halinde bedelli askerlikten yararlanabilecekler.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 07:41 Kaynak: İHA
Bakaya olanlar 1 Kasım 2019 tarihine kadar başvurmaları halinde bedelli
askerlikten yararlanabilecekler. - ANKARA
460 bin bakaya ve asker kaçağı için yeni formül
Putin canlı yayında en çok utandığı anı anlattı!
ABD'den S-400 açıklaması: Türkiye'ye yaptırım geçerli bir seçenek
Monaco'dan Abdülkadir Ömür için 19 milyon euroluk teklif