Son Dakika Haberleri: Bakaya olanlar 1 Kasım 2019 tarihine kadar başvurmaları halinde bedelli askerlikten...
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Bakaya olanlar 1 Kasım 2019 tarihine kadar başvurmaları halinde bedelli askerlikten...

1 saat önce

Bakaya olanlar 1 Kasım 2019 tarihine kadar başvurmaları halinde bedelli askerlikten yararlanabilecekler.

Bakaya olanlar 1 Kasım 2019 tarihine kadar başvurmaları halinde bedelli askerlikten..., System.String[]
Bakaya olanlar 1 Kasım 2019 tarihine kadar başvurmaları halinde bedelli askerlikten yararlanabilecekler. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 07:41 Kaynak: İHA
bedelli, Politika
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