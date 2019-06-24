Son Dakika Haberleri: Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 1 adet arttı
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Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 1 adet arttı

1 saat önce

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 21 Haziran itibarıyla son bir haftada 1 adet artışla 789 adete yükseldi.

Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 1 adet arttı, System.String[]
ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 21 Haziran itibarıyla son bir haftada 1 adet artışla 789 adete yükseldi.
Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde ABD'de faaliyetini sürdüren doğalgaz sondaj kule sayısı da 4 adet düşüşle 177 adete ve toplam petrol ve doğalgaz sondaj kulesi de 2 adet düşüşle 967 adete geriledi.
Toplam sondaj kulesi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 85 adet ve petrol kule sayısı da 73 adet azalan ABD'de, toplam sondaj kulelerinin 939 adedi karada, 4 adedi iç sularda, 24 adedi  ise açık sularda yer aldı.
Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı değişmeyerek 24, Kanada'da sondaj kule sayısı 12 adet artışla 119'a ve Kuzey Amerika'nın tamamında sondaj kule sayısı 10 adet artışla 1,086 düzeyine yükseldi.
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:07 Kaynak: DHA
Baker Hughes, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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