Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 1 adet azaldı - Son Dakika

Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 1 adet azaldı

Baker Hughes verilerine göre, ABD'de faaliyetlerini sürdüren petrol kulesi sayısı, 18 Eylül'de sona eren haftada, bir önceki haftaya göre bir adet azalarak 179 adete geriledi.

Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 1 adet azaldı, System.String[]

Baker Hughes verilerine göre, ABD'de faaliyetlerini sürdüren petrol kulesi sayısı, 18 Eylül'de sona eren haftada, bir önceki haftaya göre bir adet azalarak 179 adete geriledi.

Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde, ABD'de doğal gaz sondaj kulesi sayısı 2 adet artışla 73'e ve böylece petrol ve doğalgaz sondaj toplam kule sayısı, üç tanesi de doğalgaz ve petrol için ortak kule olmak üzere 255 adete yükseldi. ABD'de petrol ve doğalgaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 613 adet azaldı.

Kanada'da petrol sondaj kule sayısı 11 artışla 30 adete yükselirken, aynı dönemde doğalgaz sondaj kule sayısı da bir adet artışla 34 adete ve toplam sondaj kule sayısı 12 adet artışla 64'e yükseldi.Böylece Kuzey Amerika'nın tamamında sondaj kule sayısı 319 adete yükseldi.


Amerika Birleşik Devletleri, Baker Hughes, Petrol, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 13:13 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 1 adet azaldı - Son Dakika Ekonomi

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