Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 1 adet azaldı

Baker Hughes verilerine göre, ABD'de faaliyetlerini sürdüren petrol kulesi sayısı, 18 Eylül'de sona eren haftada, bir önceki haftaya göre bir adet azalarak 179 adete geriledi.

Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde, ABD'de doğal gaz sondaj kulesi sayısı 2 adet artışla 73'e ve böylece petrol ve doğalgaz sondaj toplam kule sayısı, üç tanesi de doğalgaz ve petrol için ortak kule olmak üzere 255 adete yükseldi. ABD'de petrol ve doğalgaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 613 adet azaldı.