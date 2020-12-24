Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 1 adet arttı

Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un verilerine göre, ABD'de faaliyetlerini sürdüren petrol kulesi sayısı, 23 Aralık'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 1 adet artarak 264 adete yükseldi.

Bu gelişmeyle birlikte, ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 413 adet gerilemiş oldu.