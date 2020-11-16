Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 10 adet arttı

Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un verilerine göre, ABD'de faaliyetlerini sürdüren petrol kulesi sayısı, 13 Ekim'de sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 10 adet artarak 236 adete yükseldi.
Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde, ABD'de doğal gaz sondaj kulesi sayısı ise iki adet artışla 73'e ve böylece petrol ve doğalgaz sondaj toplam kule sayısı, üç tanesi de doğalgaz ve petrol için ortak kule olmak üzere toplam 12 adet artışla 312 adete yükseldi. ABD'de petrol ve doğalgaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 438 adet azaldı.Kanada'da petrol sondaj kule sayısı 2 adet artışla 39 adete yükselirken, aynı dönemde doğalgaz sondaj kule sayısı da bir adet arttı ve toplam sondaj kule sayısı üç adet artışla 50'ye yükseldi.ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA) Çarşamba günü açıkladığı verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 30 Ekim'de biten haftada 8.0 milyon varil düşerek 484.4 milyon varile geriledi.
- Kaynak: DHA
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