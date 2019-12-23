Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 18 adet arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 18 adet arttı - Son Dakika Ekonomi

Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 18 adet arttı

6 saat önce

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kulelerinin sayısı, 20 Aralık itibarıyla son bir haftada 18 adet artışla 685 adete yükseldi.

Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 18 adet arttı, System.String[]

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kulelerinin sayısı, 20 Aralık itibarıyla son bir haftada 18 adet artışla 685 adete yükseldi.

Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde, ABD'de doğal gaz sondaj kulesi sayısı da 4 adet düşüşle 125'e geriledi ve böylece, petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 14 adet artışla 813 düzeyine yükseldi.

Baker Hughes verilerine göre, petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 267 adet azaldı.

Bu dönemde, sondaj kulelerinin 788 adedi karada, 1 adedi iç sularda, 24 adedi  ise açık sularda yer aldı. Meksika Körfezi'nde sondaj kule sayısı 1 adet artışla 24 adete çıkarken, Kanada'da sondaj kule sayısı 4 adet düşüşle 149'a geriledi.

Böylece, Kuzey Amerika'nın tamamında sondaj kule sayısı 10 adet artışla 962 düzeyine yükseldi.

ABD'nin en büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 18 adet artışla 418'e ve ABD'deki en büyük havza olan Permian'da kule sayısı 14 adet  artışla 414'e yükseldi.


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Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 08:45 Kaynak: DHA
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