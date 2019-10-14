Son Dakika Haberleri: Baker hughes: abd'de petrol sondaj kule sayısı 2 adet arttı
Son Dakika Ekonomi Baker hughes: abd'de petrol sondaj kule sayısı 2 adet arttı

Baker hughes: abd'de petrol sondaj kule sayısı 2 adet arttı

51 dakika önce

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 11 Ekim itibarıyla son bir haftada 2 adet artarak 712 düzeyine yükseldi.

Baker hughes: abd'de petrol sondaj kule sayısı 2 adet arttı, System.String[]

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 11 Ekim itibarıyla son bir haftada 2 adet artarak 712 düzeyine yükseldi.

Baker Hughes verilerine göre, ABD'de doğal gaz sondaj kulesi sayısı ise aynı dönemde 1 adet düşüşle 143'e geriledi ve toplam sondaj kule sayısı 1 adet artarak 856 düzeyine çıktı ve petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 207 adet azaldı.

ABD'de sondaj kulelerinin Sondaj kulelerinin 831 adedi karada, 1 adedi iç sularda, 24 adedi ise açık sularda yer aldı. Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı 1 adet artışla 23'e, Kanada'da sondaj kule sayısı 2 adet artışla 146'ya yükseldi ve Kuzey Amerika'nın tamamında sondaj kule sayısı 3 adet artışla 1,002 düzeyine çıktı,

ABD'nin en büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 6 adet artışla 420'ye, ABD'deki en büyük havza olan Permian'da da kule sayısı 6 adet artışla 421'e yükseldi.


Amerika Birleşik Devletleri, Baker Hughes, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:29 Kaynak: DHA
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