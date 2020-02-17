Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 2 adet arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 2 adet arttı - Son Dakika Ekonomi

Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 2 adet arttı

7 saat önce

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 14 Şubat itibarıyla son bir haftada 2 adet artışla 678 adete yükseldi.

Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 2 adet arttı, System.String[]

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 14 Şubat itibarıyla son bir haftada 2 adet artışla 678 adete yükseldi.

Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde doğal gaz sondaj kulesi sayısı 1 adet düşüşle 110 düzeyine geriledi ve böylece petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı değişmeyerek 790 düzeyinde kaldı. Petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 261 adet azaldı.  ABD'de petrol ve doğal gaz ortak sondaj kule sayısı 1 adet düşerek 2 adete geriledi.

Buna göre, sondaj kulelerinin 766 adedi karada, 1 adedi iç sularda, 23 adedi  ise açık sularda yer aldı. En büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 1 adet düşüşle 394 adete gerilerken, en büyük havza olan Permian'da kule sayısı 1 adet düşüşle 405'e indi.

Bu dönemde, Kanada'da sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 255'e indi, Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı değişmeyerek 23'te kaldı ve Kuzey Amerika'nın tamamında sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle adet artışla 1,045 adete geriledi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) küresel petrol talebinin 10 yıldan uzun süredir ilk kez yılın ilk çeyreğinde düşeceğini öngördü ve "Covid-19'un küresel petrol talebine etkisi büyük olacak" uyarısı yaptı.

IEA'nın yayımladığı aylık raporda, "Talebin ilk çeyrekte günde 435,000 varil düzeyinde azalmasını bekliyoruz ve 10 yıldan fazla süredir ilk defa birinci çeyrekte talep düşecek; Covid-19'un küresel petrol talebine etkisi büyük olacak" denildi.

Buna karşılık, OPEC ve Rusya başta olmak üzere birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubu ülkelerinin, halen petrol üretimini günde 1.7 milyon varil düşürerek sürdürdükleri üretim kısıntısının sınırlarının genişletileceğine ilişkin beklentiler de güç kazanıyor.

OPEC+, kaynakların verdiği bilgiye göre petrol üretimini daha da azaltmak için olağanüstü toplanmayı değerlendiriyor.


Amerika Birleşik Devletleri, Baker Hughes, 14 şubat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:57 Kaynak: DHA
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