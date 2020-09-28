Novak: Dünya petrol piyasası istikrarlı, denge sağlandı

Onlina düzenlenen G-20 enerji bakanları toplantısında konuşan Novak, "Talep üzerindeki olası yeni riskler ile birlikte petrol fiyasalarını yakından izlemek büyük önem taşıyor" dedi.

Rusya Enerji Bakanı Alexender Novak, Pazartesi günü yaptığı bir konuşmada, küresel petrol piyasasının istikrar kazandığını, piyasalarda genel dengenin sağlandığını vurguladı.

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