Novak: Dünya petrol piyasası istikrarlı, denge sağlandı - Son Dakika

Novak: Dünya petrol piyasası istikrarlı, denge sağlandı

Rusya Enerji Bakanı Alexender Novak, Pazartesi günü yaptığı bir konuşmada, küresel petrol piyasasının istikrar kazandığını, piyasalarda genel dengenin sağlandığını vurguladı.

Novak: Dünya petrol piyasası istikrarlı, denge sağlandı, System.String[]

Rusya Enerji Bakanı Alexender Novak, Pazartesi günü yaptığı bir konuşmada, küresel petrol piyasasının istikrar kazandığını, piyasalarda genel dengenin sağlandığını vurguladı.

Onlina düzenlenen G-20 enerji bakanları toplantısında konuşan Novak, "Talep üzerindeki olası yeni riskler ile birlikte petrol fiyasalarını yakından izlemek büyük önem taşıyor" dedi.

Küresel petrol talebinin 2020 yılında, geçen yıla göre yüzde 10 düşmesinin beklendiğine dikkat çeken Novak, Belarusya'nın ürettiği patrolden 4-6 melyon tonluk bölümü ihraç edilmek üzere Rusya limanlarına yönlendirebileceğini de vurguladı. Baker Hughes verilerine göre, ABD'de faaliyetlerini sürdüren petrol kulesi sayısı, 25 Eylül'de sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 4 adet artarak 183 adete yükseldi.Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde, ABD'de doğal gaz sondaj kulesi sayısı 2 adet artışla 75'e ve böylece petrol ve doğalgaz sondaj toplam kule sayısı, üç tanesi de doğalgaz ve petrol için ortak kule olmak üzere 261 adete yükseldi. ABD'de petrol ve doğalgaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 599 adet azaldı.


Amerika Birleşik Devletleri, Baker Hughes, Petrol, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 07:56 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Novak: Dünya petrol piyasası istikrarlı, denge sağlandı - Son Dakika Ekonomi

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