Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 40 adet düştü

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 27 Mart itibarıyla son bir haftada 40 adet düşüşle 624 adete geriledi.

Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde doğal gaz sondaj kulesi sayısı 4 adet düşüşle 102 düzeyine geriledi ve böylece petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 44 adet düşüşle 728 düzeyine yükseldi. Petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 278 adet azaldı. ABD'de petrol ve doğal gaz ortak sondaj kule sayısı değişmeyerek 2 adette kaldı.

Buna göre, en büyük petrol üretim merkezi olan Teksas 'ta kule sayısı 29 adet düşüşle 368 adete gerilerken, en büyük havza olan Permian'da kule sayısı 23 adet düşüşle 382 adete indi.

Bu dönemde, Kanada 'da sondaj kule sayısı 44 adet düşüşle 54'e indi, Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 18'e geriledi ve Kuzey Amerika 'nın tamamında sondaj kule sayısı 88 adet düştü.

ABD'de, 2.2 trilyon dolar ile tarihin en büyük ekonomiye destek paketi açıklanmış olsa da, küresel düzeydeki tecrit ve seyahat yasağı kararlarının etkisiyle yaşanan büyük talep daralmasıyla hampetrol fiyatlarındaki düşüş sürüyor.

Buna göre, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5.62'li düşüşle 23.53 dolara kadar gerilerken, Batı Teksas hafif petrölünün varil fiyatı da yüzde 5.35 düşüşle 20.36 dolara indi.