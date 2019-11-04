Son Dakika Haberleri: Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 5 adet azaldı
Son Dakika Ekonomi Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 5 adet azaldı

Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 5 adet azaldı

6 saat önce

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kulesi sayısı, 1 Kasım itibarıyla son bir haftada 5 adet düşüşle 691 adete geriledi.

Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 5 adet azaldı, System.String[]

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kulesi sayısı, 1 Kasım itibarıyla son bir haftada 5 adet düşüşle 691 adete geriledi.

Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde doğal gaz sondaj kulesi sayısı da 3 adet düşüşle 130'a indi ve toplam petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 8 adet azalarak 822 düzeyine çekildi ve böylece petrol ve doğal  gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 245 adet azalmış oldu.

Sondaj kulelerinin 799 adedi karada, 1 adedi iç sularda, 22 adedi  ise açık sularda yer aldı. Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı 1 adet artışla 21 olarak gerçekleşti. Kanada'da sondaj kule sayısı 5 adet düşüşle 142 oldu. Kuzey Amerika'nın tamamında sondaj kule sayısı 13 adet düşüşle 964 düzeyine, ABD'nin en büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 2 adet düşüşle 416 oldu. ABD'deki en büyük havza olan Permian'da kule sayısı 1 adet düşüşle 416 adete indi.

Diğer yandan, Rusya Enerji Bakanlığı verilerine göre Rusya'nın petrol üretimi Ekim ayında Eylül ayındaki günde 11.25 milyon varilden 11.23 milyon varil düzeyine indi; ancak, OPEC+ global arz kısıntısındaki hedefin üzerinde  gerçekleşti. OPEC+ hedefine ulaşılabilmesi için Rusya'nın petrol üretiminin günde 11.17-11.18 milyon varile gerilemesi gerekiyor. Rusya, Ekim ayında petrol üretimi geçen yılın aynı dönemine göre 211 bin varil/gün azalttı. OPEC+ anlaşmasına göre üretimin günde 228 bin varil azalması gerekiyor.


Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:06 Kaynak: DHA
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