Son Dakika Haberleri: Baker hughes: abd'de petrol sondaj kule sayısı 6 adet azaldı
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Baker hughes: abd'de petrol sondaj kule sayısı 6 adet azaldı

43 dakika önce

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 27 Eylül itibarıyla son bir haftada 6 adet azalarak 713 adete geriledi.

Baker hughes: abd'de petrol sondaj kule sayısı 6 adet azaldı, System.String[]

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 27 Eylül itibarıyla son bir haftada 6 adet azalarak 713 adete geriledi.

Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde ABD'de faaliyetini sürdüren doğalgaz sondaj kule sayısı da 2 adet düşüşle 146 adete ve toplam petrol ve doğalgaz sondaj kulesi 8 adet düşüşle 860 adete geriledi.

Toplam sondaj kulesi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 194 adet azalan ABD'de, toplam sondaj kulelerinin 835 adedi karada, 1 adedi iç sularda ve 24 adedi de açık sularda yer aldı.

Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 22'ye gerilerken, Kanada'da sondaj kule sayısı 8 adet artışla 127 adete çıktı ve Kuzey Amerika'nın tamamında sondaj kule sayısı değişmeyerek 987 adet düzeyinde kaldı.

ABD'nin en büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 5 adet düşüşle 418'e gerilerken, ABD'deki en büyük havza olan Permian'da kule sayısı 3 adet düşüşle 414 adete geriledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Baker Hughes, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:09 Kaynak: DHA
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