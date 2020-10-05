Son dakika haberi... Petrol fiyatları yükseldi, altın düştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve bugün taburcu olabileceğine ilişkin açıklamaların uluslararası piyasalarda yarattığı olumlu havanın da etkisiyle petrol fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Norveç'te petrol işçilerinin sendikası Lederne, süren toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmazlığın giderilememesi üzerine uygulamakta omduğu uyarı grevinin sınırlarını genişletmesi de, küresel petrol fiyatlarındaki yükselişi destekledi.