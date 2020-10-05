Son dakika haberi... Petrol fiyatları yükseldi, altın düştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve bugün taburcu olabileceğine ilişkin açıklamaların uluslararası piyasalarda yarattığı olumlu havanın da etkisiyle petrol fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı.
Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Norveç'te petrol işçilerinin sendikası Lederne, süren toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmazlığın giderilememesi üzerine uygulamakta omduğu uyarı grevinin sınırlarını genişletmesi de, küresel petrol fiyatlarındaki yükselişi destekledi.Gelişmelerle, Brent petrolün varil fiyatı yeniden 40 doların üzerine dönerken, geçen hafta 37 dolar düzeyine kadar inen Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da 38 doların üzerine yükseldi.Güvenli liman alımlarıyla geçen haftanın son işlem gününde 1,900 doların üzerine yükselen altının ons fiyatı ise yeniden bu düzeyin altına geriledi.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 3.16 yükesişle 40.14 dolar,Batı Teksas yüzde 2.49 yükselişle 38.24 dolar,altın yüzde 0.45 düşüşle 1,892.27 dolar,gümüş yüzde 0.06 artışla 23.77 dolar,bakır yüzde 0.76 düşüşle 6,545.00 dolar,platin yüzde 0.34 düşüşle 878.07 dolar,paladyum yüzde 0.40 düşüşle 2,305.01 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 472 liraya, çeyrek altın 774 liraya, Cumhuriyet altını da 3,081 liraya geriledi.Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un verilerine göre, ABD'de faaliyetlerini sürdüren petrol kulesi sayısı, 2 Ekim'de sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 6 adet artarak 189 adete yükseldi.Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde, ABD'de doğal gaz sondaj kulesi sayısı ise 1 adet düşüşle 74'e ve böylece petrol ve doğalgaz sondaj toplam kule sayısı, üç tanesi de doğalgaz ve petrol için ortak kule olmak üzere 266 adete yükseldi. ABD'de petrol ve doğalgaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 521 adet azaldı. Kanada'da petrol sondaj kule sayısı 4 adet artışla 37 adete yükselirken, aynı dönemde doğalgaz sondaj kule sayısı değişmeyerek 38 adet düzeyinde kaldı ve toplam sondaj kule sayısı 4 adet artışla 75'e yükseldi. Böylece Kanada'nın tamamında sondaj kule sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 68 adet geriledi.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 08:48 - Kaynak: DHA
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