Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 7 adet düştü

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 12 Haziran itibarıyla son bir haftada yedi adet düşüşle 199 adete geriledi.

Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde doğal gaz sondaj kulesi sayısı iki adet artışla 78 adet düzeyine yükseldi ve böylece petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı beş adet düşüşle 277 adete yükseldi. Petrol kule geçen yılın aynı dönemine göre 589 adet azaldı.

Bu dönemde, Kanada 'da toplam sondaj kule sayısı, yedi adedi petrol kulesi, 14 adeti de doğalgaz kulesi olmak üzere 21 adet olarak belirlendi.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) ABD genelindeki hampetrol stoklarının geçen hafta 5.7 milyon varil artışla 538.1 milyon varillik rekor düzeye tırmandığını açıkladı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve diğer üreticilerin oluşturduğu OPEC+ grubu, günde 9.7 milyon varillik toplam üretim kısıntısını Temmuz sonuna kadar sürdürmeyi kararlaştırdılar.