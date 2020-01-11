Baker Hughes: ABD petrol sondaj kule sayısı 11 adet düştü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Baker Hughes: ABD petrol sondaj kule sayısı 11 adet düştü - Son Dakika Ekonomi

Baker Hughes: ABD petrol sondaj kule sayısı 11 adet düştü

6 saat önce

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kulelerinin sayısının 10 Ocak itibariyle son bir haftada 11 adet düşüşle 659 adete geriledi.

Baker Hughes: ABD petrol sondaj kule sayısı 11 adet düştü, System.String[]

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kulelerinin sayısının 10 Ocak itibariyle son bir haftada 11 adet düşüşle 659 adete geriledi.

Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde ABD'de doğal gaz sondaj kulesi sayısı da 4 adet düşüşle 119'a indi ve böylece, petrol ve doğal gaz kule sayısı 781 oldu.

Veriler, petrol ve doğal gaz kule sayısı geçen yılın aynı dönemine göre de 267 azaldığını gösterdi.

Bu dönemde, Kanada'daki sondaj kule sayısı 5 adet artışla 203'e yükseldi ve petrol sondaj kulesi sayısı 93'ten 120'ye, doğal gaz sondaj kule sayısı da 25'ten 83'e ulaştı.

Bunun yanında geçen hafta ABD Enerji Bilgi Yönetim İdaresi (EIA) haftalık raporunda, 3 Ocak itibariyle ABD ham petrol stokunun 1.2 milyon varil artışla 431.1 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Rafineri ham petrol girdisi de aynı dönemde 387 bin varil düşüşle 16.9 milyon varile indi.


Amerika Birleşik Devletleri, Baker Hughes, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 04:17 Kaynak: DHA
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