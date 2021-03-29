Baker Hughes: ABD petrol sondaj kule sayısı 6 adet arttı

ABD'de petrol sondaj kule sayısı, 17 Mart'ta sona eren haftada, önceki haftaya göre 6 adet artışla 324'e yükseldi.

Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde ABD doğalgaz sondaj kule sayısı 92'de ve petrol ile gaz karışımı kule sayısı da bir adette sabit kaldı ve böylece toplam sondaj kule sayısı 417 adete yükseldi. Baker Hughes verilerine göre, toplam sondaj kule sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 311 adet azaldı.