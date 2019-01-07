Son Dakika Haberleri: Baker Hughes Raporu: ABD'de Sondaj Kule Sayısı 8 Adet Azaldı

Baker Hughes Raporu: ABD'de Sondaj Kule Sayısı 8 Adet Azaldı

1 saat önce

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı bir haftada 8 adet düşüşle 877 adete geriledi.

Baker Hughes Raporu: ABD'de Sondaj Kule Sayısı 8 Adet Azaldı, System.String[]
ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı bir haftada 8 adet düşüşle 877 adete geriledi. ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı da aynı dönemde 1,075 adete indi.

Baker Hughes Raporu verilerine göre, petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 151 adet  arttı. Sondaj kulelerinin 1,050 adedi karada, 3 adedi iç sularda, 22 adedi ise açık sularda yer aldı.

Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 22'ye gerilerken, Kanada'da sondaj kule sayısı 6 adet artışla 76'ya yükseldi ve Kuzey Amerika'nın tamamında sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 1,151'e indi. ABD'de doğal gaz kulesi sayısı değişmeyerek 198 olarak açıklandı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:23 Kaynak: DHA

Baker Hughes, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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