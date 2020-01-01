Baki Can, çalıştığı tamirhanede ölü bulundu - Son Dakika
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Baki Can, çalıştığı tamirhanede ölü bulundu

6 saat önce

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde Baki Can Hayta (18), çalıştığı tamirhanedeki otomobilde ölü bulundu.

Baki Can, çalıştığı tamirhanede ölü bulundu, System.String[]

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde Baki Can Hayta (18), çalıştığı tamirhanedeki otomobilde ölü bulundu. Hayta'nın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Fethiye ilçesi Taşyaka Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamirhanesinde çalışan Baki Can Hayta, saat 09.00 sıralarında iş yerini açan diğer çalışanlar tarafından otomobilde hareketsiz bulundu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hayta'nın öldüğü belirlendi. Vücudunda herhangi bir kesici, delici ve darbeye bağlı yara izine rastlanmayan Baki Can Hayta'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:59 Kaynak: DHA
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