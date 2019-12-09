Baki Can'ın desteksiz yürümesi için gerekli 100 bin lira toplandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde doğuştan yürüme güçlüğü çeken nöropatik mesane hastası 6 yaşındaki Baki Can Sarsılmaz için, sanatçı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneğinin öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası kapsamında 100 bin liraya ulaşıldı.

Baki Can'ın babası Adnan Sarsılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ameliyat için gerekli paranın toplandığını kaydetti.

Ameliyatın İzmir'de özel bir hastanede gerçekleşeceğini belirten Sarsılmaz, "Bizlere bu süreçte destek veren Haluk Levent başta olmak üzere, Ahbap üyelerine ve herkese çok teşekkür ederiz. İnşallah oğlum ameliyattan sonra sağlığına kavuşacak." dedi.

Ortaklar Mahallesi'nde yaşayan Melike ve Adnan Sarsılmaz çiftinin 4 çocuğundan biri olan Baki Can'a, nöropatik mesane hastalığı teşhisi konmuştu. Çocuğun ameliyatı için Aydın Valiliği izniyle kampanya başlatılmıştı.