Baki Ersoy'dan, hakem Cüneyt Çakır'a tepki - Son Dakika

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır'ın, Kayserispor aleyhine bir çok yanlış karara imza attığını öne sürdü.

Ersoy, yazılı açıklamasında, şehrini çok seven ve şehrinin maruz kalacağı haksızlıklara susmamaya ant içmiş bir milletvekili olarak dün akşam Kayserispor'a yapılan haksızlık karşısında da sessiz kalmayacağını belirtti.

Kayserispor'un son maçta yaşanan haksızlıklar sonucu ligden düştüğünü iddia eden Ersoy, şehrinin ve binlerce gönül vermiş taraftarın hakkını arayacağını, bu konuda hukuki yollara başvuracağını kaydetti.