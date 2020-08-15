Baki Ersoy: "Kayseri'de güçlenen bir teşkilat yapısı var" - Son Dakika

Baki Ersoy: "Kayseri'de güçlenen bir teşkilat yapısı var"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Melikgazi İlçe Teşkilatı'nın 13. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Ertuğrul Enes Kalın güven tazeledi.

Baki Ersoy:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Melikgazi İlçe Teşkilatı'nın 13. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Ertuğrul Enes Kalın güven tazeledi. Kongrede konuşan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "Kayseri'de güçlenen bir teşkilat yapısı var" dedi.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kongreye, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Kayseri il Başkanı Serkan Tok, MHP Melikgazi İlçe Başkanı Ertuğrul Enes Kalın ve partililer katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan MHP Melikgazi İlçe Başkanı Ertuğrul Enes Kalın, "Nüfusu 571 bine ulaşan Melikgazi ilçemiz tarihi, kültürel ve ekonomik önemiyle Kayseri'nin parlayan yıldızıdır. Anadolu'yu bizlere vatan kılan, değerlerimizi bu mübarek toprağa ilmek ilmek işleyen aziz ceddimiz Melikgazi'nin maneviyatı bizimledir. Türk İslam düşüncesinin ve zarafetinin sembol ismi Osmanlı'nın yüz akı, koca Mimar Sinan bizim topraklarımızdan yetişmiş onur nişanemizdir. Mevlana'nın hocası Seyyid Burhanneddin Hazretleri bu topraklarda yatmaktadır. Bugün 58 mahallemizle birlikte Melikgazi'de yaşayan büyük bir kitle ile samimi bir aileyiz. Gün geçtikçe büyüyen ve gelişme potansiyeli yüksek olan bir ilçeyiz. Görevlendirildiğimiz günden bugüne partimizin Melikgazi'de aktif olması için parti yönetimimizle birlikte çalışmalar yürüttük. İnsanlara ulaşmaya ve dertlerini dinlemeye özen gösterdik. Melikgazi'nin sosyal, ekonomik ve kültürel alanda nabzını tutmaya, vatandaşlarımızın problemlerini çözebilmek için yollar aramaya çabaladık" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında gündeme dair açıklamalarda bulunan MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok da, "Akdeniz yarın çok sıcak olacak. Türkiye yarın çok sıcak olacak. Çünkü 2020 yılındayız. Yeni bir yüzyılın ilk 25 yılında dünyanın sistemi yeniden kurulur. Yeniden kurulan bu sistemde bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti yedi düvelde mücadele etmektedir. Bu mücadelesini ederken kazanacağı ana unsur işte bu salonda sizlersiniz, bizleriz. Bu salondan çıkacak Cumhur İttifakının gücü Türkiye'nin gücü olacaktır. Birliğimiz Türkiye'nin birliği olacaktır. Dirliğimiz Türkiye'nin dirliği olacaktır. Bu nedenle 2071 hedefine bugün bu birliktelik damga vuracaktır. Rabbim birliğimizi ve dirliğimizi korusun" dedi.

MHP'nin Kayseri'de güçlenen bir teşkilat yapısı olduğunu kaydeden MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da, "Türkiye'nin konumu hepimizin malumudur. Bizler Milliyetçi Hareket Partisi'nin mensupları olarak en alt kademeden başlamak kaydıyla en üst kademeye kadar genel başkanımızın geçmişten bugüne sonuna kadar yanında olmuş, bundan sonrada yanında ve emrinde olacağı birer neferiz. Kayseri'de güçlenen bir teşkilat yapısı var. Gerek 24 Haziran seçimlerinde gerekse 31 Mart seçimlerindeki rakamlar her şeyi özetliyor. Bunun yanında 24 Haziran ve 32 Mart seçimlerinden sonra bugüne kadar geldiğimizde ise MHP şuanda Kayseri'de teşkilat olarak en hazır parti görünümünde idi, bugünden sonra bana göre en hazır parti olacak. Çünkü bugün ve yarın 16 ilçe kongresini Allah izin verirse tamamlayacağız, il kongremiz içinde genel merkezimizin ve genel başkanımızın talimatlarını bekleyeceğiz. Bu kongreler teşkilatlarımızı güçlendirme adına çok önemli kongrelerdir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından tek liste gidilen seçimde delegeler oy kullandı. Yapılan seçimde MHP Melikgazi İlçe Başkanı Ertuğrul Enes Kalın yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. - KAYSERİ

Baki Ersoy, Melikgazi, Kayseri, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 12:47

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Baki Ersoy: 'Kayseri'de güçlenen bir teşkilat yapısı var' - Son Dakika

Son Dakika

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