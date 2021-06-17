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Bakıcı aylığı tartışması nedeniyle çıkan kavgada babasını tuğlayla öldürdü - Son Dakika

Bakıcı aylığı tartışması nedeniyle çıkan kavgada babasını tuğlayla öldürdü

17.06.2021 08:58
Bakıcı aylığı tartışması nedeniyle çıkan kavgada babasını tuğlayla öldürdü, System.String[]

Denizli'de 40 yaşındaki bir şahıs, annesinin bakıcı aylığının kesilmesi nedeniyle babasıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sinirlerine hakim olamayan şahıs, yerden aldığı bir tuğla parçası ile babasının başına vurdu. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz adam hayatını kaybetti.

Önceki gün ilçeye bağlı Kurtlar mahallesindeki müstakil bir evde meydana gelen olayda, evde yatalak annesine baktığı için devletten maaş alan Hamza Turhan (40), iddiaya göre bakıcı aylığının kesilmesi nedeniyle babası Bekir Turhan (71) ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce Hamza Turhan yerden aldığı tuğla parçasıyla babası Bekir Turhan'ın başına vurdu.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Kanlar içinde yere yığılan Bekir Turhan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekibi tarafından ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Turhan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında oğlu Hamza Turhan, jandarma tarafından evde yakalanıp, gözaltına alındı. Sorgusunda suçunu itiraf eden Hamza Turhan, dün sevk edildiği Adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Bakıcı aylığı tartışması nedeniyle çıkan kavgada babasını tuğlayla öldürdü

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Bakıcı aylığı tartışması nedeniyle çıkan kavgada babasını tuğlayla öldürdü - Son Dakika


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