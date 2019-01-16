Bakıcı Dehşeti Gizli Kameraya Yansıdı

Çin'in Hunan eyaletinde yaşanan bakıcı dehşeti, gizli kameraya yansıdı.

Çin'in Hunan eyaletinde yaşanan bakıcı dehşeti, gizli kameraya yansıdı.



Bakıcı kadın, ağladığı için kızdığı küçük çocuğu bir süre sert biçimde sarstı ve ardından da kanepeye savurdu. Küçük çocuk büyük korku yaşarken, anne baba akşam kamera kaydını izlediğinde şok geçirdi. Aile hemen polise gidip şikayetçi oldu. Görüntüleri izleyen polis, acımasız bakıcıyı gözaltına aldı.



(İHA)

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