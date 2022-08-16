Evde bakım maaşı, birçok kişi tarafından beklenilen ödemeler arasında yer alıyor. Yeni yılda yapılan zam ile birlikte artan evde bakım maaşı, birçok kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Evde bakıma muhtaç olan kişilere yapılan bakım için verilen bakıcı maaşları yattı mı? Bakıcı maaşları ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı nasıl alınır? Sorularını sizler için yanıtladık. İşte detaylar.

BAKICI MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Bakıma muhtaç olan kişilerin bakımı için yapılan ödemelere, evde bakım maaşı denilmektedir. Fakat farklı illere göre değişiklik gösteren bakıcı maaşları, bu ay içerisinde aksaklık yaşamakta. Bakıcı maaşları ödemesi konusunda sıkıntı yaşayan bakıcılar, sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalışıyor. Ödemesi geciken bakıcı maaşlarının henüz ne zaman yatacağına dair açıklama gelmedi.

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ALINIR?

Öncelikle evinizde engelli ya da yaşlı bir birey bulunması gerekiyor. Daha sonra başvuru için bölgede yer alan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müdürlüğü'ne gidilmesi gerekiyor. Engelli olan kişinin en az yüzde 50 ve üzerinde engelli olması gerekmektedir. Engelli raporunda, "Ağır Engelli" ifadesinin ve "Bakıma Muhtaç" ibarelerinin de yer alması gerekiyor.