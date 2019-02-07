Son Dakika Haberleri: Bakıcı, Mutfakta Çıkan Yangında Yaralandı

Bakıcı, Mutfakta Çıkan Yangında Yaralandı

1 saat önce

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bakıcılık yapan kadın, yemek hazırladığı sırada mutfakta biriken tüp gazının alev alması sonucu yaralandı.

Bakıcı, Mutfakta Çıkan Yangında Yaralandı, System.String[]
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bakıcılık yapan kadın, yemek hazırladığı sırada mutfakta biriken tüp gazının alev alması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi'nde Çiğdem Kılıç (29), bakıcılığını yaptığı Cahide İşçioğlu'nun (90) isteği üzerine mutfakta yemek hazırlamaya başladı.

Kılıç, ocağı yakmaya çalıştığı sırada odada biriken tüp gazının alev alması sonucu kıyafetleri tutuştu.

Sokağa çıkarak tutuşan kıyafetlerini söndüren Kılıç, kollarında ve yüzünde oluşan yanık nedeniyle ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisi süren Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri de olayın yaşandığı eve gelerek incelemede bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:12 Kaynak: AA

Sarıçam, Adana, Güncel
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