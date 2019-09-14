Bakıcı şiddetini tespit için oyuncağa kayıt cihazı yerleştirdi

Mersin'de, bir yaşındaki kızının bakıcısı tarafından şiddet gördüğünü, oyuncağa yerleştirdiği ses kayıt cihazıyla ortaya çıkardığını iddia eden baba, şikayette bulundu.

Alınan bilgiye göre, Alper ve Fatma Erdemil çifti, bir yaşındaki kızları Öykü'ye bakması için N.K. isimli kadınla anlaştı. Çift, işe giderken bakıcıya bıraktıkları bebeklerinin vücudunda morluk fark edince, şiddet gördüğünden şüphelendi.

Baba Erdemil, bakıcıya bıraktığı bebeğinin oyuncağına ses kayıt cihazı yerleştirdi.

Evlerinde 13 saatlik ses kaydını dinleyen Erdemil, bakıcısının kızına hakaret ettiğini, kayıtta bir de tokat sesi duyduğunu ileri sürerek, polis merkezine başvurup bakıcı N.K'den şikayetçi oldu.

Alper Erdemil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ses kayıtlarında tokat ve ağlama sesinin yanı sıra, "Kes sesini, seni öldürürüm. Sus artık yeter, sabrım kalmadı. Bu yemeği yemezsen seni öldürürüm." gibi ifadelere de şahit olduklarını iddia ederek, olaydan sonra büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

Şüphelinin ceza almasını istediklerini dile getiren Erdemil, avukatıyla süreci takip edeceklerini aktardı.