Son Dakika Haberleri: Bakıcılarını taklit eden şempanze Yuhui çamaşırları elde yıkıyor
Son Dakika Dünya Bakıcılarını taklit eden şempanze Yuhui çamaşırları elde yıkıyor - Son Dakika Dünya

Bakıcılarını taklit eden şempanze Yuhui çamaşırları elde yıkıyor

6 saat önce

Çamaşır yıkamayı bakıcılarından öğrenen Yuhui, örneğin bir tişörtün nasıl yıkanacağını kimse müdahale etmeden anında kavramış.

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Çamaşır yıkamayı bakıcılarından öğrenen Yuhui, örneğin bir tişörtün nasıl yıkanacağını kimse müdahale etmeden anında kavramış.View on euronews

Bakıcılarını taklit eden şempanze Yuhui çamaşırları elde yıkıyor

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:48 
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