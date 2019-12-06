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Bakıcılarını taklit eden şempanze Yuhui çamaşırları elde yıkıyor
6 saat önce
Çamaşır yıkamayı bakıcılarından öğrenen Yuhui, örneğin bir tişörtün nasıl yıkanacağını kimse müdahale etmeden anında kavramış.
Çamaşır yıkamayı bakıcılarından öğrenen Yuhui, örneğin bir tişörtün nasıl yıkanacağını kimse müdahale etmeden anında kavramış.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:48
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