Son Dakika Haberleri: Bakıcılarını taklit eden şempanze Yuhui çamaşırları elde yıkıyor
Son Dakika Dünya Bakıcılarını taklit eden şempanze Yuhui çamaşırları elde yıkıyor - Son Dakika Dünya

Bakıcılarını taklit eden şempanze Yuhui çamaşırları elde yıkıyor

6 saat önce

Çamaşır yıkamayı bakıcılarından öğrenen Yuhui, örneğin bir tişörtün nasıl yıkanacağını kimse müdahale etmeden anında kavramış.

Bakıcılarını taklit eden şempanze Yuhui çamaşırları elde yıkıyor, System.String[]

Yuhui, 18 yaşında erkek bir şempanze. Çin'in Çongçing bölgesindeki bir hayvanat bahçesinde tutuluyor. Sevimli dostun neredeyse 10 parmağında 10 marifeti var. Üzerinde leke gördüğü kıyafetleri bir su birikintisinde sabunlayıp, çitileyip durulayarak tertemiz hale getirebiliyor.


Çamaşır yıkamayı bakıcılarından kapan Yuhui, örneğin bir tişörtün nasıl yıkanacağını kimse müdahale etmeden anında kavramış.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:58 
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