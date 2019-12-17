Bakıcılık vaadiyle getirdikleri yabancı uyruklu kadınları, fuhşa zorladılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakıcılık vaadiyle getirdikleri yabancı uyruklu kadınları, fuhşa zorladılar - Son Dakika

Bakıcılık vaadiyle getirdikleri yabancı uyruklu kadınları, fuhşa zorladılar

6 saat önce

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, yurt dışından bakıcı olarak çalıştırılacakları vaadiyle getirdikleri kadınları fuhşa zorlayan, 1'i kadın 2 kişi, gözaltına alındı.

Bakıcılık vaadiyle getirdikleri yabancı uyruklu kadınları, fuhşa zorladılar, System.String[]
BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, yurt dışından bakıcı olarak çalıştırılacakları vaadiyle getirdikleri kadınları fuhşa zorlayan, 1'i kadın 2 kişi, gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ali T. (29) ve Goncagül M.'nin (32), yabancı uyruklu kadınlara, fuhuş yaptırdığı bilgisine ulaştı. Birlikte yaşayan çift, teknik ve fiziki takibe alındı. Takip sonunda düzenlenen operasyonda Ali T. ve Goncagül M., yakalanarak, gözaltına alındı. Evde bulunan ve fuhşa zorlanan Gürcistan uyruklu Ulfiyye S. (37) ise kurtarıldı.

Ali T. ve Goncagül M.'nin, bakıcılık işlerinde çalıştırma vaadiye yurt dışından getirdikleri kadınları, fuhşa zorladıkları belirlendi.

Ulfiyye S., İl Göç İdaresi tarafından sınır dışı edilirken, Ali T. ve Goncagül M. adliyeye sevk edildi.


- Bursa
Emniyet Müdürlüğü, Mustafakemalpaşa, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:46 Kaynak: DHA
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