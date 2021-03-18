Bakıcının ölümünde sır mesaj, Baronun wi-fi ağına bağlı telefondan gönderilmiş - Son Dakika

Bakıcının ölümünde sır mesaj, Baronun wi-fi ağına bağlı telefondan gönderilmiş

18.03.2021 10:46
Bakıcının ölümünde sır mesaj, Baronun wi-fi ağına bağlı telefondan gönderilmiş, System.String[]

Büyükçekmece'de bakıcı Muhabbat Meremglyyeva'nın 3'üncü kattan düşerek ölümüne ilişkin CİMER'e gönderilen, "O kadını ben ittim aşağı. Pişmanım" mesajının İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki baro odasındaki wi-fi ağı üzerinden gönderildiği tespit edildi.

Büyükçekmece'de bakıcı Muhabbat Meremglyyeva'nın 3'üncü kattan düşerek ölümüne ilişkin CİMER'e gönderilen, "O kadını ben ittim aşağı. Pişmanım" mesajının İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki baro odasındaki wi-fi ağı üzerinden gönderildiği tespit edildi. Mahkeme, gönderilen mesajın e-Devlet şifresi kullanılarak mı, yoksa şifresiz girişle mi gönderildiğinin araştırılmasına karar verdi.

Büyükçekmece'de 18 Eylül 2019'da bakıcı Muhabbat Meremglyyeva'nın çalıştığı evin 9 metre 75 santimetre yüksekliğindeki balkonundan düşerek hayatını kaybetmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı. Hazırlanan iddianamede tutuksuz 5 kadın sanığın "İştirak halinde kasten bir insanı öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edilmişti.

Sanıklara ilişkin yargılama sürerken 5 Mayıs 2020'de sanıklar arasında bulunan Ülkü Ç.'nin telefonundan CİMER'e "O kadını ben ittim aşağı. Pişmanım" yazılı bir mesaj gönderildi. Mesajına ardından ifadesi alınan Ülkü Ç. telefonunun çalındığını ve mesajı kendisinin göndermediğini iddia etti. Ülkü Ç.'nin tutuklanmasına karar veren mahkeme 17 Şubat 2021'de suç vasfının değişme ihtimali bulunduğu gerekçesiyle sanığın tahliyesine karar vermişti.

Dosya ilişkin Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün yargılamaya devam edildi. Önceki gün görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar Ülkü Ç, İpek A. ve Fatma M. ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada müşteki Emrah Başçı da duruşmada hazır bulundu.

Mesajın atıldığı telefon Baronun wi-fi ağına bağlı olduğu tespit edildi

Duruşmada CİMER'e 5 Mayıs 2020'de Ülkü Ç'nin telefonundan "O kadını ben ittim aşağı. Pişmanım" yazılı bir mesaj atıldığını hatırlatan mahkeme başkanı, sanık Ülkü Ç.'nin CİMER başvurusunun port numarasının, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesindeki baro odasına ait olduğu ve baro görevlisinde bulunan wi-fi şifresinin gerektiğinde sadece avukatlarla paylaşıldığını içeren yazının mahkemeye ulaştığını aktardı.

Öte yandan duruşmada müşteki olarak dinlenen Emrah Başçı, Muhabbat Meremglyyeva'nın kız arkadaşı olduğunu söyleyerek, sanıkların arasında olay günü neler yaşandığını bilmediğini anlattı. Başçı "Muhabbat'ın telefonuna ulaşamayınca olayın meydana geldiği eve gittim ve durumu öğrendim. Olaydan 1-2 hafta önce Muhabbat, ev sahibi İpek ile aralarında çocuğun işitme cihazının kaybolmasıyla ilgili bir tartışma yaşandığından bahsetmişti. Bir de evde kaybolan bir para varmış İpek isimli kadın onu sorumlu tutmuş. Muhabbat, işten ayrılmak istediğini söylemişti. Ben de 'ayrıl' demiştim. Kendisini olay günü aradığımda telefonu meşgule verip 'İpek ile konuşuyorum, seni arayacağım' diye mesaj atmıştı. Kavga olayından bahsetmemişti" dedi.

Mahkeme, savunması alınmayan ve bu duruşmaya katılmayan sanık Burcu K. hakkında yakalama emri çıkartılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca "O kadını ben ittim aşağı. Pişmanım" şeklindeki mesajın e-Devlet şifresi kullanılarak mı, yoksa şifresiz girişle mi gönderildiğinin araştırılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Büyükçekmece'de 18 Eylül 2019'da saat 21.50'de Muhabbat Meremglyyeva'nın balkondan düşerek hayatını kaybettiği aktarılmıştı. İddianamede, maktulün sanık İpek A'nın yanında olay tarihinden yaklaşık 2 ay önce çocuk bakıcısı olarak işe başladığı, İpek A.'nın çocuğunun işitme engelli olduğu ve 8 bin lira değerindeki işitme cihazının çalındığı, bundan dolayı maktulden şüphelenerek diğer sanıkları arayıp dairesine davet ettiği ifade edilmişti.

Sanıklar ile maktul arasında arbede yaşandığı, İpek A'nın polisi aradığı sırada maktulün yatak odası penceresinden kendisini atarak düştüğü şeklindeki beyanlarının olayın oluş şekli ve hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceği dile getirilen iddianamede, sanıkların maktulü kendi usullerince sorguya çektikleri belirtilmişti. Maktulün kendisini yatak odasının penceresinden atmasını gerektirecek herhangi bir sebep bulunmadığı belirtilen iddianamede, sanıklar Ülkü Ç., İpek A., Büşra M., Fatma M. ve Burcu K. hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilmişti. - İSTANBUL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Büyükçekmece, İstanbul, Baro, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bakıcının ölümünde sır mesaj, Baronun wi-fi ağına bağlı telefondan gönderilmiş - Son Dakika


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