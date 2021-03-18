Bakıcının sır ölümünde her şeyi ortaya çıkaracak itiraf mesajı, baro wifi ağına bağlı telefondan atılmış - Son Dakika

Bakıcının sır ölümünde her şeyi ortaya çıkaracak itiraf mesajı, baro wifi ağına bağlı telefondan atılmış

18.03.2021 09:35
Bakıcının sır ölümünde her şeyi ortaya çıkaracak itiraf mesajı, baro wifi ağına bağlı telefondan atılmış, System.String[]

2019'da çocuk bakıcılığı yapan Muhabbat Meremglyyeva, bir apartmanın üçüncü katından düşerek can verdi. Bakıcının öldüğü sırada evde bulunan 5 kadına müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Yargılananlar arasında bulunan Ülkü Ç.'nin telefonundan CİMER'e "O kadını ben ittim aşağı. Pişmanım" yazılı mesaj gönderildi. Ancak kadın, telefonunun çalındığını söyledi. Mesaj gönderildiğinde cep telefonunun bağlı olduğu wifi ağının İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki baro odasına ait olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Büçükçekmece'de 2019 yılında çocuk bakıcısı olarak çalıştığı 3'üncü kattaki evin penceresinden düşerek ölen Türkmenistan uyruklu Muhabbat Meremglyyeva'nın (38) ölümüyle ilgili o sırada evde bulunan 5 kadına müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. 5 Mayıs 2020'de yargılananlar arasında bulunan Ülkü Ç.'nin telefonundan CİMER'e bir mesaj gönderildi. Mesajda, "O kadını ben ittim aşağı. Pişmanım" yazılıydı. Telefonunun çalındığını ve mesajı kendisinin göndermediğini iddia eden Ülkü Ç. tutuklandı. 17 Şubat 2021'de suç vasfının değişme ihtimali bulunduğu gerekçesiyle tahliye edildi.

MESAJIN ATILDIĞI TELEFON, BARO Wİ-Fİ AĞINA BAĞLIYMIŞ

Mesaj gönderildiğinde cep telefonunun bağlı olduğu wifi ağının İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki baro odasına ait olduğu ortaya çıktı. Wifi şifresini sadece avukatlar biliyordu. Mahkeme önceki günkü duruşmada, gönderilen mesajın e-Devlet şifresi kullanılarak mı, yoksa şifresiz girişle mi gönderildiğinin araştırılmasına karar verdi. Heyet duruşmayı erteledi.

VÜCUDUNDA BOĞUŞMA İZLERİ VARDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Büyükçekmece'de 18 Eylül 2019 tarihinde Muhabbat Meremglyyeva'nın 9 metre 75 santimetre yüksekliğindeki balkondan düşerek hayatını kaybetmesi üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı. Olay yerinde yapılan incelemede maktul Meremglyyeva'nın sol bileğinde sanık Ülkü Ç. tarafından ısırılması üzerine diş izlerinin bulunduğu, olay öncesinde sanıklar ile maktul arasında boğuşma meydana geldiği ve maktulün sağ parmakları arasında Ülkü Ç. ve İpek A.'ya ait olduğu değerlendirilen saç tellerinin bulunduğuna yer verildi. İddianamede maktulün atladığı ya da atıldığı yatak odası penceresinden elde edilen parmak izlerinde, pencerenin her iki tarafında da maktule ait parmak izlerinin tespit edildiği de belirtildi.

EVDEN PARA VE İŞİTME CİHAZI KAYBOLDU

Maktul Muhabbat Meremglyyeva'nın Türkmenistan uyruklu olduğu, sanık İpek A.'nın yanında olaydan yaklaşık iki ay önce bakıcı olarak çalışmaya başladığı belirtildi. Sanık İpek A.'nın evinden 8 bin lira değerinde bir işitme cihazının ve bir miktar paranın kaybolması üzerine maktulden şüphelendiği anlatılan iddianamede, İpek A.'nın arkadaşlarını eve çağırarak maktulü sorguladıkları kaydedildi.

Arbede sonrası maktulün çocuk odasına yönelmesi üzerine sanıkların Meremglyyeva'yı yatak odasına soktukları ve maktulün kendini aşağıya atarak öldüğünü söylemelerine itibar edilemeyeceği, olayın oluş şeklinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı iddianamede vurgulandı.

MÜEBBET İSTEMİYLE YARGILANIYORLAR

İddianamede tutuksuz 5 kadın sanığın "İştirak halinde kasten bir insanı öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmaları isteniyor.

Bakıcının sır ölümünde her şeyi ortaya çıkaracak itiraf mesajı, baro wifi ağına bağlı telefondan atılmış

Büyükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Bakıcının sır ölümünde her şeyi ortaya çıkaracak itiraf mesajı, baro wifi ağına bağlı telefondan atılmış - Son Dakika


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