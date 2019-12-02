Bakıcısı tarafından evinin önünde ölü bulundu

MANİSA'nın Demirci ilçesinde, Alzheimer hastası Baki Cevahir (93), evinin önünde bakıcısı tarafından ölü bulundu. Yaşlı adamın cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Demirci ilçesinde yaşayan, Alzheimer hastası, 4 çocuk babası Baki Cevahir, bugün saat 08.30 sıralarında, bakıcısı tarafından Secaattin Mahallesi, Çağlayan Sokak'taki evinin önünde ölü bulundu. Bakıcının haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede Cevahir'in cesedi üzerinde herhangi bir darp ve yara izine rastlanmadı. 5 yıl önce eşinin ölümüyle kendisine bakıcı tuttuğu ve yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı adamın cesedi kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, Baki Cevahir'in ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.