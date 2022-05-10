Bakıcısı tarafından itildiği öne sürülen adam hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Bakıcısı tarafından itildiği öne sürülen adam hayatını kaybetti

10.05.2022 21:36

- Bakıcısı tarafından itildiği öne sürülen adam hayatını kaybetti İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, iddiaya göre birlikte yaşadığı bakıcısının itmesi sonucu başını yere vurarak hayatını kaybetti.

- Bakıcısı tarafından itildiği öne sürülen adam hayatını kaybetti

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, iddiaya göre birlikte yaşadığı bakıcısının itmesi sonucu başını yere vurarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili yaşlı adamın bakıcısı kadın polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay saat 09.00 sıralarında Kılıç Reis Mahallesi 319 sokakta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre bakıcısı G.B. ile birlikte yaşayan Sait Ali Büyükbaş ile bakıcısı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine evin salonunda arbede çıktı. Bu esnada G.B.'nin itmesi sonucu başını yere vuran Sait Ali Büyükbaş, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Talihsiz adam hayatını kaybetti

Sait Ali Büyükbaş'ın hareketsiz yerde yattığını gören bakıcı G.B., durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Büyükbaş'ın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bakıcı G.B. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Bakıcısı tarafından itildiği öne sürülen adam hayatını kaybetti
Bakıcısı tarafından itildiği öne sürülen adam hayatını kaybetti
Bakıcısı tarafından itildiği öne sürülen adam hayatını kaybetti
Bakıcısı tarafından itildiği öne sürülen adam hayatını kaybetti

YORUMLAR
500
İzmir'de dehşet: Önce imam nikahlı karısını, sonra da eşinin kardeşini bıçakladı İzmir'de dehşet: Önce imam nikahlı karısını, sonra da eşinin kardeşini bıçakladı Son dakika haberleri | Bakıcısı tarafından itildiği öne sürülen adam hayatını kaybetti Son dakika haberleri | Bakıcısı tarafından itildiği öne sürülen adam hayatını kaybetti

Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bakıcısı tarafından itildiği öne sürülen adam hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
21:18 Karadeniz gazı için tarih verildi! İlk üretim 2023'te başlayacak
21:16 Kayserispor-Trabzonspor karşılaşmasında sahaya atılan balık şaşkınlık yarattı
20:53 Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş: Erdoğan zengin müteahhitlere aşk ile yardım ediyor
20:41 Konya'da iki okul servisi çarpıştı! Kazada 9'u öğrenci toplam 14 kişi yaralandı
20:39 Ülkemizde 10 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi vefat etti, bin 858 yeni vaka tespit edildi
20:22 35 yaşındaki matematik öğretmeni, 18 öğrencisine tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı
20:20 Şampiyonlar Ligi'nde büyük değişiklik! İşte yani formatın tüm detayları
20:14 Babası vefat eden Fazıl Say'a "Gözümden düştü" dediği İmamoğlu'ndan başsağlığı paylaşımı geldi
19:28 Sanat dünyasının tepki gösterdiği gece müzik yayın saati 01.00'e uzatıldı
19:19 Türkiye ile Kazakistan arasında 15 anlaşma imzalandı! İkili ticarette yeni hedef belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 21:43:46. #1.11#
SON DAKİKA: Bakıcısı tarafından itildiği öne sürülen adam hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement