Bakıcısından habersiz evden ayrıldığı için arandığını öğrenince şaşırdı - Son Dakika

Olay yerine gelen ekipler, Bolu Belediyesi itfaiyesinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, levye ve çekiç yardımıyla evin kapısını kırarak açtı.

Köroğlu Mahallesi Harun Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Kemal Ertürkan'dan haber alamayan bakıcısı, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

"Asgari ücret 4 bin lira olur mu?" sorusuna, Özkan: Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek bir sonuç