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BAKICISINI YARALAYIP KAÇAN ASLAN, PANİĞE NEDEN OLDU - YENİDEN - Son Dakika

BAKICISINI YARALAYIP KAÇAN ASLAN, PANİĞE NEDEN OLDU - YENİDEN

15 Temmuz 2021 Perşembe 16:48

'Hayvanat bahçesinde aslan, bakıcısını yaralayıp kaçtı' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan ek bilgilerle yeniden servis ediyoruzYENİDEN------------------GAZİANTEP Hayvanat Bahçesi'nde bir aslan bakıcısını yaralayıp kafesinden kaçtı.

'Hayvanat bahçesinde aslan, bakıcısını yaralayıp kaçtı' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan ek bilgilerle yeniden servis ediyoruz

YENİDEN

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GAZİANTEP Hayvanat Bahçesi'nde bir aslan bakıcısını yaralayıp kafesinden kaçtı. Paniğe yol açan olayın ardından ziyaretçiler tahliye edilirken, aslan, görevliler tarafından uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirildi. Yaralanın bakıcı ise hastanede tedaviye alındı.

Burç Mahallesi'nde bulunan, dünyanın 4'üncü, Türkiye'nin ise en büyüğü olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bugün öğle saatlerinde aslan bakıcısı Cebrail Korkmaz, besleme yapmak için kafese girdi. Bu sırada aslan Korkmaz'a saldırıp yaralayarak kafesinden kaçtı. Alarm durumuna geçilen hayvanat bahçesindeki ziyaretçiler, güvenlik görevlileri tarafından tahliye edildi.

ASLAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İhbar üzerine giriş ve çıkışlara kapatılan hayvanat bahçesine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Cebrail Korkmaz çağırılan ambulansla Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisine başlanan Korkmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Geniş güvenlik önlemi alınan hayvanat bahçesinde görevliler, kaçan aslanı uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirdikten sonra yeniden kafesine koydu. Durumun kontrol altına alınmasıyla hayvanat bahçesi yeniden ziyarete açıldı. O ana tanıklık eden ziyaretçiler içeride kanlar içerisindeki bakıcıyı gördüklerinde korku dolu anlar yaşadıklarını anlattı.

KAPLAN BAKICISINI ÖLDÜRMÜŞTÜ

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, 2004 yılının Ekim ayında 'Volkan' isimli kaplan, bakıcısı Mehmet Geçibesler'i parçalayarak öldürmüştü. Olayın ardından iğneyle etkisiz hale getirilen Sibirya kaplanı, 2005 yılının ocak ayında yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle ölmüştü.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden olaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

'Gaziantep Hayvanat Bahçe'mizde besleme yapıldığı sırada, aslanlardan biri dikkatsizlik sonucu bakıcısını yaralamıştır. Durum kontrol altına alınmış olup, bakıcı personelimizin sağlık durumu iyidir. Personelimiz kontrol amaçlı müşahede altına alınmıştır. Hayvanat bahçemiz olağan seyrinde hizmetine devam etmektedir."

BAKICISINI YARALAYIP KAÇAN ASLAN, PANİĞE NEDEN OLDU - YENİDEN
BAKICISINI YARALAYIP KAÇAN ASLAN, PANİĞE NEDEN OLDU - YENİDEN
BAKICISINI YARALAYIP KAÇAN ASLAN, PANİĞE NEDEN OLDU - YENİDEN
BAKICISINI YARALAYIP KAÇAN ASLAN, PANİĞE NEDEN OLDU - YENİDEN

Hayvanat Bahçesi, Uyuşturucu, Gaziantep, Cebrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKICISINI YARALAYIP KAÇAN ASLAN, PANİĞE NEDEN OLDU - YENİDEN - Son Dakika


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