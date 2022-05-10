BAKICISININ İTTİĞİ İDDİA EDİLEN 65 YAŞINDAKİ ADAM DÜŞÜP YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika

İZMİR'in Konak ilçesinde, iddiaya göre, bakıcısı G.B.'nin (53) itmesi sonucu düşüp başını zemine çarpan Sait Ali Büyükbaş (65) yaşamını yitirdi. Polis G.B.'yi gözaltına aldı.

Olay, bugün saat 08.30 sıralarında, Kılıç Reis Mahallesi 319 Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Sait Ali Büyükbaş ile bakıcısı G.B. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Evin salonunda başlayan tartışma kısa sürede arbedeye döndü. Bakıcı G.B.'nin ittiği Büyükbaş, düşüp başını zemine çarptı. Büyükbaş'ın yerde hareketsiz kalması üzerine paniğe kapılan G.B., durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Büyükbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, bakıcı G.B.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.