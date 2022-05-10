Bakıcısının ittiği yaşlı adam yaşamını yitirdi! - Son Dakika

Konak ilçesinde bir apartman dairesinde, bakıcı G.B. ile birlikte yaşayan Sait Ali Büyükbaş ile bakıcısı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine evin salonunda arbede çıktı. Bu esnada G.B.'nin itmesi sonucu başını yere vuran Sait Ali Büyükbaş, kanlar içerisinde yere yığıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Sait Ali Büyükbaş'ın hareketsiz yerde yattığını gören bakıcı G.B., durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Büyükbaş'ın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BAKICI GÖZALTINA ALINDI

Bakıcı G.B. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.