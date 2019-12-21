Bakım Büyükşehir'den, moral başkandan - Son Dakika
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Bakım Büyükşehir'den, moral başkandan

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, evde hasta bakım hizmetlerinden yararlanan hastaları sık sık evlerinde ziyaret edip moral veriyor.

Bakım Büyükşehir'den, moral başkandan, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, evde hasta bakım hizmetlerinden yararlanan hastaları sık sık evlerinde ziyaret edip moral veriyor.


Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren evde hasta bakım ve hasta nakil hizmetleri, vatandaşların derdine derman olmaya devam ediyor. Evde Hasta Bakım Merkezi ve ambulans servisi bünyesinde 67 araç ve 144 personelle 17 ilçedeki vatandaşlara sağlık hizmeti ulaştırılıyor. Evde sağlık hizmetleri kapsamında doktor, hemşire, bakım destek, psikolojik destek, ftr uzman hekim ve fizyoterapist ziyaretleri, ambulansla hasta nakil hizmeti ve kimsesiz hastaların evlerinde temizlik hizmeti uygulamaları yapılabiliyor. 2010 yılından bu yana Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen hizmetlerden bugüne kadar yaklaşık 50 bin hastaya 900 bin kez evde bakım hizmeti verilirken, 19 bin hasta nakil işlemi gerçekleştirildi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da fırsat buldukça evde hasta bakım hizmetlerinden yararlanan hastaları evlerinde ziyaret edip, onlara moral veriyor. Başkan Aktaş, son olarak eşi Sevinç Aktaş ile birlikte kalça kırığı protezi nedeniyle Haziran ayından bu yana Büyükşehir'den sağlık hizmeti alan 92 yaşındaki Sebehat Ayanoğlu'nu Kaplıkaya Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti. Yaklaşık 4 ay süren fizyoterapi hizmeti sayesinde desteksiz yürümeye başlayabilen Ayanoğlu ile sohbet eden Başkan Aktaş, "Sosyal belediyeciliğin gereği olarak zor ve sıkıntılı zamanlarda halkımıza katkı vermeye çalışıyoruz. Sebehat teyzemiz de 92 yaşında, gerçekten güngörmüş, geçirmiş, asırlık çınar hükmünde. Onların tecrübeleri, duaları bizim için çok önemli. Halini, hatırını sorup, hayır duasını almak istedik. Ben bu vesileyle, bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi. - BURSA

Alinur Aktaş, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:21 Kaynak: İHA
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