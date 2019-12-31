Bakım evde yaşayan şahsa belediye sahip çıktı - Son Dakika
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Bakım evde yaşayan şahsa belediye sahip çıktı

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kurbanbaba Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki kimsesiz vatandaşın elinden tuttu, hayata bağladı.

Bakım evde yaşayan şahsa belediye sahip çıktı, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kurbanbaba Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki kimsesiz vatandaşın elinden tuttu, hayata bağladı. Bakımsız kalan evde yaşayan Mehmet T'nin evinde genel temizlik yapıldı.


Sosyal belediyecilikte yeni bir sayfa açan Büyükşehir, yüzde 60 görme engelli vatandaşın imdadına yetişti. Kimsesiz Mehmet T.'in yardımına koşan Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Evde Yaşama Destek Birim ekipleri, öncelikle evin içerisine istiflenen çöpleri, çöp kamyonuna yükledi. Ekip, iki odalı, banyosu, mutfağı, kapı penceresi, odunluk gibi tüm evin genel temizliğini yaptı. Soğuk günlerin yaşandığı kış aylarında yaşam koşullarını iyileştirmek için Mehmet T'nin tüm kişisel bakımları gerçekleştirildi.


Evi temizlenerek kışa hazır bir hale getirilen Mehmet T., "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Yalnızım evimi temizleyecek kimsem yok sağ olsunlar arkadaşlar, evimi temizleyip bundan sonra her ay düzenli olarak temizleyeceklerini söylediler" dedi.


Evde Yaşam Destek Birimi, Gaziantep'te ikamet eden dar gelirli, sosyal güvenceden yoksun, kişisel ihtiyaçlarını karşılayamayan, kendine bakamayacak durumdaki bireylere destek olmaya devam edeceği belirtildi. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:18 Kaynak: İHA
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