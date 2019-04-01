Bakım Evinde 4 Kişi Öldü, 15 Kişinin Durumu Kritik

FRANSA'nın güneybatısındaki Toulouse kenti yakınlarında bulunan Lherm köyündeki La Cheneraie Yaşlılar Bakım Evi'nde gıda zehirlenmesi yaşandı.

FRANSA'nın güneybatısındaki Toulouse kenti yakınlarında bulunan Lherm köyündeki La Cheneraie Yaşlılar Bakım Evi'nde gıda zehirlenmesi yaşandı. 31 kişinin kaldığı bakım evinde zehirlenme sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.



Haute-Garonne Valiliğince bu sabah yapılan açıklamada, ölenlerin ve hastaneye kaldırılan hastaların gıdadan zehirlendiği, hastanedeki 15 kişinin durumunun kritik olduğu belirtildi.



HER YIL 250 KİŞİ ÖLÜYOR



Bölge Sağlık Kurumu ile bağlantılı olarak Haute-Garonne ilinde bir Sağlık Operasyon Merkezinin faaliyete geçirildiği, Lherm köyünde bir komuta merkezi ve aileler için bir kabul merkezi kurulduğu, zehirlenmenin nedenlerini belirlemek için soruşturmanın sürdüğü açıklandı. Fransa Ulusal Kamu Sağlığı Ajansı'na göre ülkede ortalama her yıl 250 kişi gıda zehirlenmesi sonucu ölüyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi :

Malatya'da Saadet Partili 2 Müşahidin Öldürülmesi Olayına İlişkin 4 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te Muhtarlık Kavgasında Silahlar Konuştu: 3 Ölü, 1 Yaralı

Rap Şarkıcısı Nipsey Hussle Uğradığı Saldırı Sonucu Öldü

Yıldırım, Dün Akşam Yaptığı "İstanbul'u Kazandık" Çıkışına Açıklık Getirdi