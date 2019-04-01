Son Dakika Haberleri: Bakım Evinde 4 Kişi Öldü, 15 Kişinin Durumu Kritik

Bakım Evinde 4 Kişi Öldü, 15 Kişinin Durumu Kritik

35 dakika önce

FRANSA'nın güneybatısındaki Toulouse kenti yakınlarında bulunan Lherm köyündeki La Cheneraie Yaşlılar Bakım Evi'nde gıda zehirlenmesi yaşandı.

Bakım Evinde 4 Kişi Öldü, 15 Kişinin Durumu Kritik, System.String[]
FRANSA'nın güneybatısındaki Toulouse kenti yakınlarında bulunan Lherm köyündeki La Cheneraie Yaşlılar Bakım Evi'nde gıda zehirlenmesi yaşandı. 31 kişinin kaldığı bakım evinde zehirlenme sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. 

Haute-Garonne Valiliğince bu sabah yapılan açıklamada, ölenlerin ve hastaneye kaldırılan hastaların gıdadan zehirlendiği, hastanedeki 15 kişinin durumunun kritik olduğu belirtildi.

HER YIL 250 KİŞİ ÖLÜYOR

Bölge Sağlık Kurumu ile bağlantılı olarak Haute-Garonne ilinde bir Sağlık Operasyon Merkezinin faaliyete geçirildiği, Lherm köyünde bir komuta merkezi ve aileler için bir kabul merkezi kurulduğu, zehirlenmenin nedenlerini belirlemek için soruşturmanın sürdüğü açıklandı. Fransa Ulusal Kamu Sağlığı Ajansı'na göre ülkede ortalama her yıl 250 kişi gıda zehirlenmesi sonucu ölüyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:16 

Toulouse, Fransa, Güncel
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