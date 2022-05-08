BAKIM İÇİN ÇIKTIĞI TELEFERİK İSTASYONUNDAN DÜŞEN ENES, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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BAKIM İÇİN ÇIKTIĞI TELEFERİK İSTASYONUNDAN DÜŞEN ENES, TOPRAĞA VERİLDİ

08.05.2022 16:26

ANTALYA'da bakım için çıktığı 30 metre yükseklikteki teleferik istasyonundan düşerek hayatını kaybeden Enes Temel (26), memleketi Kütahya'da son yolculuğuna uğurlandı.

ANTALYA'da bakım için çıktığı 30 metre yükseklikteki teleferik istasyonundan düşerek hayatını kaybeden Enes Temel (26), memleketi Kütahya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Konyaaltı ilçesi, Sarısu Mahallesi'ndeki teleferik istasyonunda teknik personel olarak çalışan Enes Temel, dün bakım yapmak için çıktığı 30 metre yükseklikteki teleferik istasyonundan düşerek hayatını kaybetti. Hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından Temel, memleketi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Çukurköy Mahallesi'ne getirildi. Çukurköy Camisi'nde kılınan namazın ardından Temel'in cenazesi, Çukurköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BAKIM İÇİN ÇIKTIĞI TELEFERİK İSTASYONUNDAN DÜŞEN ENES, TOPRAĞA VERİLDİ
BAKIM İÇİN ÇIKTIĞI TELEFERİK İSTASYONUNDAN DÜŞEN ENES, TOPRAĞA VERİLDİ
BAKIM İÇİN ÇIKTIĞI TELEFERİK İSTASYONUNDAN DÜŞEN ENES, TOPRAĞA VERİLDİ
BAKIM İÇİN ÇIKTIĞI TELEFERİK İSTASYONUNDAN DÜŞEN ENES, TOPRAĞA VERİLDİ
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Konyaaltı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKIM İÇİN ÇIKTIĞI TELEFERİK İSTASYONUNDAN DÜŞEN ENES, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika


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