Bakım için karaya çekilen tekne alev alev yandı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'da bakım için karaya çekilen 15 yıllık tekne çıkan yangında dakikalar içerisinde adeta kömüre döndü. Yaklaşık 250 bin TL maddi hasarın yaşandığı olayda yangın ve panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 14: 50 sıralarında Aksu ilçesi Kundu Çayı kenarında bulunan gemi yapım atölyesinde meydana geldi. Bakım için karaya çıkarılan tekneden dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa süre içerisinde büyüdü. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması ile yarım saat içerisinde söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın sonrasında ise tekne adeta kömüre döndü.

Öte yandan yangın anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde bir anda dumanların çıktığı teknenin dakikalar içerisinde alevlere teslim olduğu görüldü. Teknenin yanında bulunan bir çekicinin çekilme ve vatandaşların panik anları anları da kayda geçti.

İlk incelemede yangının polyester tenekesinin tutuşması sonucu çıktığı üzerinde duruluyor.

Tekne hakkında bilgi veren Bahadır Malkoç, "Tekne bakımdaydı. Aşağıda polyester tenekesi de var. Muhtemele o alev aldı. Bir anda büyüdü. Önüne de geçemediler. 15 yaşında bir tekneydi. 250 bin TL'ye yeni bir tekne yapılacak. Özel bir tekneydi" dedi.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - ANTALYA