Bakım Merkezinde Kötü Muameleye 22 Gözaltı

Iğdır'da yaşlıların yatılı olarak barındığı bakım evinde görevli 22 şahıs gözaltına alındı.

Iğdır'da yaşlıların yatılı olarak barındığı bakım evinde görevli 22 şahıs gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Iğdır'da yaşlıların yatılı olarak barındığı bakım evinde, yaşlılara kötü muamele yaptıkları iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 28 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 28 kişiden 22'si yakalanarak gözaltına alınırken, 6 şüpheli de polis ekipleri tarafından aranıyor. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.



(İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Uyuşturucu Operasyonun Görüntüleri Ortaya Çıktı

Altın Fiyatları Son 9 Ayın Zirvesinde! Çeyrek Altın 360 Liradan Satılıyor

CHP PM Üyesi Haluk Pekşen Açıkladı: Şerdil Dara Odabaşı Yeniden Değerlendirilecek

Meyve Sebze Fiyatlarıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama: Mayıs Ayına Kadar Birçok Üründe Sıkıntı Yaşanacak!