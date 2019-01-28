Son Dakika Haberleri: Bakım Merkezinde Kötü Muameleye 22 Gözaltı

Bakım Merkezinde Kötü Muameleye 22 Gözaltı

1 saat önce

Iğdır'da yaşlıların yatılı olarak barındığı bakım evinde görevli 22 şahıs gözaltına alındı.

Bakım Merkezinde Kötü Muameleye 22 Gözaltı, System.String[]
Iğdır'da yaşlıların yatılı olarak barındığı bakım evinde görevli 22 şahıs gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Iğdır'da yaşlıların yatılı olarak barındığı bakım evinde, yaşlılara kötü muamele yaptıkları iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 28 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 28 kişiden 22'si yakalanarak gözaltına alınırken, 6 şüpheli de polis ekipleri tarafından aranıyor. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:21 Kaynak: İHA

Başsavcı, Iğdır, Güncel
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