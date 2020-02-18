Bakım merkezlerinde eğitim çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakım merkezlerinde eğitim çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Bakım merkezlerinde eğitim çalışmaları devam ediyor

7 saat önce

Edirne'de, Uzunköprü 80.Yıl Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde "İşaret Dili" Eğitimi: Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Uzunköprü 80.Yıl Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü personellerine yönelik iki ay sürecek olan "İşaret dili eğitimi" başladı.

Bakım merkezlerinde eğitim çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Edirne'de, Uzunköprü 80.Yıl Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde "İşaret Dili" Eğitimi: Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Uzunköprü 80.Yıl Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü personellerine yönelik iki ay sürecek olan "İşaret dili eğitimi" başladı.


Düzenlenen İşaret Dili Eğitimi; Uzunköprü Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle, Eğitmen İrem SASA'nın anlatımıyla farklı oturumlar halinde, Uzunköprü 80.Yıl Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi etkinlik salonunda düzenleniyor.


Öte yandan, Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı, Edirne Huzurevi Müdürlüğü bünyesinde hizmet almakta olan yaşlılara yönelik "Mandala çalışması" sürdürülüyor. - EDİRNE

Uzunköprü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İlkokulda tepki çeken görüntüler! Öğrencilere tokat attı, yere yatırarak kulağını çekti
Son dakika: Osman Kavala hakkında yeniden gözaltı kararı verildi Manisa'daki deprem sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan ilk açıklama: Yavaş depremler devam ediyor BM'den korkutan koronavirüs açıklaması: Risk çok büyük ve buna hazır olmamız lazım

Son Dakika Haberleri
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 23:08:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakım merkezlerinde eğitim çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]