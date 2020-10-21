Bakım merkezlerinden hizmet alma şartlarında değişiklik - Son Dakika

Bakım merkezlerinden hizmet alma şartlarında değişiklik
21.10.2020 03:18
RESMİ Gazete'de yayımlanan karara göre; bakım merkezlerinde bakım hizmeti sunulabilmesi için aranan gelir ölçütü ve ağır engellilik şartları, koronavirüs kaynaklı zorlayıcı sebepler nedeniyle 2021'in Nisan ayına kadar kaldırıldı.
RESMİ Gazete'de yayımlanan karara göre; bakım merkezlerinde bakım hizmeti sunulabilmesi için aranan gelir ölçütü ve ağır engellilik şartları, koronavirüs kaynaklı zorlayıcı sebepler nedeniyle 2021'in Nisan ayına kadar kaldırıldı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, bakım merkezlerinden hizmet alabilmek için aranan şartlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında değiştirildi. Buna göre; hizmet almak için aranan gelir ölçütü ve ağır engellilik şartları kaldırıldı. Vatandaşlar, 17 Nisan 2021 tarihine kadar söz konusu şartlara bakılmaksızın bakım hizmetinden faydalanabilecek.Haber: Ferhat EKİNCİ/ANKARA,
Son Dakika Emekli Yunan Amiral Andoniadis, Atina'nın tezlerini çürüttü: Oruç Reis herhangi bir ihlalde bulunmadı Son Dakika: Başakşehir, deplasmanda Leipzig'e 2-0 yenildi Ermenistan'dan bir PKK taktiği daha! Sınır bölgesine Rus bayrakları diktiler Bilim insanları, kafatasında yeni bir organ bulduklarını açıkladı Khabib Nurmagomedov, Mayweather dövüşmesi için teklif edilen 790 milyon lirayı reddetti Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan alçak sokak eylemleri çağrısı Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti